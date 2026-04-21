Um criminoso bastante conhecido nos meios policiais em Itatiba, com diversas passagens por assalto e envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, foi capturado na manhã desta terça-feira (21), no bairro Erasmo Crispim, por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão. Porém, apesar do envolvimento com o crime, a prisão desta vez foi por dívida de R$ 7,739 de pensão alimentícia.

Os PMs cabos Spencer e De Matos faziam patrulhamento em cumprimento à Operação Adaga, quando suspeitaram de um homem na rua Cônego Francisco de Assis Gandolfo. Ao perceber que seria abordado, ele correu para uma casa, mas não teve tempo de fechar o portão, sendo abordado pelos militares.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em consulta aos seus dados pessoais, os policiais encontraram um mandado de prisão expedido pela Justiça por dívida de pensão.