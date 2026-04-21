21 de abril de 2026
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ITATIBA

PM recupera caminhão roubado com quase 7 toneladas de carne

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motorista teria sido rendido por criminosos e levado em um veículo sedan preto
O motorista teria sido rendido por criminosos e levado em um veículo sedan preto

Um homem foi preso e um caminhão roubado com carga avaliada em mais de R$ 186 mil foi recuperado na tarde de domingo (20), em Itatiba. A ação foi realizada por policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas via Copom após informações de que um caminhão havia sido roubado na Rodovia Dom Pedro I, no sentido Atibaia. O motorista teria sido rendido por criminosos e levado em um veículo sedan preto, enquanto outro automóvel dava cobertura à ação.

Com base nas informações, os policiais iniciaram cerco na região e, durante patrulhamento pela Rodovia Luciano Consoline, localizaram o caminhão com as características informadas trafegando no sentido contrário.

Foi dada ordem de parada, inicialmente desobedecida pelo condutor, que só interrompeu a marcha alguns metros adiante, já no trecho da Rodovia Perimetral. Durante a abordagem, o homem informou que receberia R$ 700 para conduzir o veículo até um ponto na rodovia.

No interior do caminhão, os policiais localizaram um aparelho celular danificado, outro telefone pertencente à vítima, além de documentos pessoais e cartões.

O veículo foi encaminhado ao Distrito Policial de Itatiba, onde, com apoio do responsável pela transportadora, foi constatado que a carga permanecia intacta. No baú, estavam 360 caixas de carne, totalizando 6.796 quilos, avaliadas em R$ 186.075,90.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de receptação.

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