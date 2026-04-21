Um homem foi preso e um caminhão roubado com carga avaliada em mais de R$ 186 mil foi recuperado na tarde de domingo (20), em Itatiba. A ação foi realizada por policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Segundo a corporação, as equipes foram acionadas via Copom após informações de que um caminhão havia sido roubado na Rodovia Dom Pedro I, no sentido Atibaia. O motorista teria sido rendido por criminosos e levado em um veículo sedan preto, enquanto outro automóvel dava cobertura à ação.

Com base nas informações, os policiais iniciaram cerco na região e, durante patrulhamento pela Rodovia Luciano Consoline, localizaram o caminhão com as características informadas trafegando no sentido contrário.