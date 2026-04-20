A equipe de natação da Prefeitura de Jundiaí conquistou 26 medalhas no Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, disputado no último sábado (18), em Limeira. Representado por 25 atletas das categorias petiz e infantil, o Time Jundiaí somou cinco medalhas de ouro, 16 de prata e cinco de bronze, em competição que reuniu 26 entidades e cerca de 450 nadadores da região.

Sob comando dos técnicos André Schunck e Edmilson Lima, a delegação jundiaiense teve desempenho de destaque, com resultados expressivos em diferentes provas. O principal nome da equipe foi Catarina Cascioli, da categoria petiz 1, que conquistou quatro medalhas de ouro, nas provas dos 50m livre, 100m livre, 100m medley e 100m borboleta.

Outro destaque foi Ana Lu Gomes, também da petiz 1, campeã nos 200m livre e medalhista de prata nos 100m costas, 100m livre e 400m livre. A equipe ainda subiu ao pódio com atletas como Manuela Mesquita, Matheus Machado, Sophia Brito, Enzo Zanchin, Melissa Marques, Augusto José Bajluk e Caio George, ampliando o volume de medalhas conquistadas por Jundiaí.