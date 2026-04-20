O Time Jundiaí de Ginástica Artística Feminina faturou diversas medalhas durante a 1ª Etapa do Torneio de Categorias da Liga Intermunicipal, realizada no último sábado (18), em Indaiatuba. A delegação jundiaiense marcou presença em cinco níveis competitivos, alcançando resultados expressivos tanto nas disputas individuais por aparelhos quanto nas classificações gerais por equipes.

Na categoria Pré-Infantil (Nível C), o destaque foi Kauany Sakamoto, que conquistou o ouro no individual geral, além de pratas no salto e paralelas, e bronze na trave. Sua colega de equipe, Lorena Navas, também subiu ao pódio com o bronze no salto e no geral. O desempenho consistente das atletas reforçou o protagonismo da cidade logo no início do calendário oficial da modalidade.

Pela categoria Infantil, as ginastas garantiram troféus coletivos para Jundiaí. No Nível C, Valentina Amaral foi vice-campeã na trave e no solo, ajudando o grupo a conquistar o segundo lugar geral. Já no Nível B, Giovanna Simões obteve a prata no salto, contribuindo para a terceira colocação da equipe. Os resultados refletem a evolução técnica das categorias de base do município.