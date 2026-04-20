Consolidada como referência em turismo rural no Estado e no país, Jundiaí mantém um setor estruturado, em expansão e responsável por 3,8% do PIB municipal. O município tem sido convidado a apresentar suas estratégias e resultados em importantes eventos, reforçando seu protagonismo no desenvolvimento econômico sustentável.

Esse reconhecimento recente se refletiu na participação da cidade em dois encontros estratégicos do setor. No 2º Fórum Municipal de Turismo de Boituva, Jundiaí foi destaque ao compartilhar práticas e caminhos para o fortalecimento do turismo nos municípios. Já no 68º Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, o município integrou o painel “Turismo Rural e Agroturismo: Valorização do Interior e Diversificação Econômica”, levando seu modelo como referência de diversificação econômica e valorização do território.

A presença em eventos desse porte reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido na cidade. “Jundiaí mostra, na prática, que o turismo rural é uma ferramenta real de desenvolvimento. Quando valorizamos nossa identidade, apoiamos os empreendedores e estruturamos experiências autênticas, geramos emprego, renda e fortalecemos a economia local. É esse modelo que temos levado como referência para outros municípios,” destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.

Crescimento estruturado e impacto econômico