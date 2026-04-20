Consolidada como referência em turismo rural no Estado e no país, Jundiaí mantém um setor estruturado, em expansão e responsável por 3,8% do PIB municipal. O município tem sido convidado a apresentar suas estratégias e resultados em importantes eventos, reforçando seu protagonismo no desenvolvimento econômico sustentável.
Esse reconhecimento recente se refletiu na participação da cidade em dois encontros estratégicos do setor. No 2º Fórum Municipal de Turismo de Boituva, Jundiaí foi destaque ao compartilhar práticas e caminhos para o fortalecimento do turismo nos municípios. Já no 68º Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, o município integrou o painel “Turismo Rural e Agroturismo: Valorização do Interior e Diversificação Econômica”, levando seu modelo como referência de diversificação econômica e valorização do território.
A presença em eventos desse porte reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido na cidade. “Jundiaí mostra, na prática, que o turismo rural é uma ferramenta real de desenvolvimento. Quando valorizamos nossa identidade, apoiamos os empreendedores e estruturamos experiências autênticas, geramos emprego, renda e fortalecemos a economia local. É esse modelo que temos levado como referência para outros municípios,” destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Crescimento estruturado e impacto econômico
O turismo rural em Jundiaí vive um momento de expansão consistente. Atualmente, o município conta com 87 empreendimentos no segmento, número que cresceu 166% nos últimos 10 anos, resultado de políticas públicas voltadas à organização e diversificação da oferta turística.
Em 2025, Jundiaí recebeu mais de 1,4 milhão de turistas, sendo que cerca de 70% visitaram a cidade a lazer, o que reforça o papel do turismo rural como principal atrativo. Esse movimento impacta diretamente a economia local, com geração de emprego, renda e fortalecimento de pequenos produtores e empreendedores. O setor também estimula a comercialização de produtos artesanais e típicos, ampliando as oportunidades no campo.
Identidade e experiências como diferencial
O sucesso do turismo rural de Jundiaí está diretamente ligado à valorização da identidade local. Reconhecida como a Terra da Uva, a cidade transformou sua tradição em estratégia de desenvolvimento, com destaque para a Festa da Uva, evento que ganhou projeção nacional e internacional e que neste ano movimentou R$ 48 milhões em vendas.
Além disso, o município estruturou 10 rotas turísticas, oferecendo experiências autênticas que vão desde vivências rurais até gastronomia, cultura e contato com a natureza.
O modelo adotado segue tendências do setor: turistas buscam cada vez mais experiências únicas, autenticidade e conexão com o território, fatores que Jundiaí conseguiu transformar em diferencial competitivo. Entre as ações estão a capacitação de empreendedores, incentivo à criação de novas experiências, fortalecimento da presença digital e organização da oferta turística.