21 de abril de 2026
Homem agride e ameaça esposa e é contido pelo sogro em Itupeva

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Quando a polícia chegou à residência, os agentes perceberam que a vítima estava com o rosto inchado, pelas agressões com socos e uma paulada
Quando a polícia chegou à residência, os agentes perceberam que a vítima estava com o rosto inchado, pelas agressões com socos e uma paulada

Neste domingo (19), por volta das 8h da manhã, a Polícia Militar foi acionada em Itupeva para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço, os policiais foram recebidos pela vítima, que estava do lado de fora da residência e acenou para a viatura. Ao entrar no local, o agressor estava imobilizado pelo pai e pelo cunhado da vítima. Ainda agressivo, o homem ameaçou todos os familiares, dizendo que ia matá-los.

A equipe policial constatou que a vítima estava com o rosto inchado, por causa das agressões que sofreu, com socos e uma paulada. O homem, violento, precisou ser contido e algemado para a condução à delegacia.

No Distrito Policial de Itupeva, o homem proferiu ameaças contra a esposa, o sogro e a equipe policial, dizendo que mataria todos quando saísse da cadeia. A vítima foi levada ao hospital pelo pai, onde o médico que a atendeu constatou as lesões e a medicou. Depois, ela foi até o Distrito Policial para dar continuidade à ocorrência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

