Na tarde deste domingo (19), a Polícia Militar do Estado de Alagoas capturou um homem procurado pela Justiça com dois mandados de prisão em aberto por estupro. A ação aconteceu em conjunto com 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

A residência onde o homem estava morando foi localizada graças ao trabalho de inteligência feito entre as Polícias Militares do Estado de Alagoas (Diretoria de Inteligência) e do Estado de São Paulo (11º BPM/I).

Com a possível residência do procurado localizada, foi iniciada uma vigilância, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, e confirmada a presença do procurado da Justiça. A partir de então, foi acionado o policiamento ostensivo da Companhia de Policiamento de Choque, que realizou a captura do estuprador.