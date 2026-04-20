20 de abril de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PROCURADO

Estuprador é preso em ação das PMs de Jundiaí e Alagoas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O homem era foragido da Justiça por causa de dois estupros e vinha morando na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas
O homem era foragido da Justiça por causa de dois estupros e vinha morando na cidade de Marechal Deodoro, em Alagoas

Na tarde deste domingo (19), a Polícia Militar do Estado de Alagoas capturou um homem procurado pela Justiça com dois mandados de prisão em aberto por estupro. A ação aconteceu em conjunto com 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

A residência onde o homem estava morando foi localizada graças ao trabalho de inteligência feito entre as Polícias Militares do Estado de Alagoas (Diretoria de Inteligência) e do Estado de São Paulo (11º BPM/I).

Com a possível residência do procurado localizada, foi iniciada uma vigilância, no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, e confirmada a presença do procurado da Justiça. A partir de então, foi acionado o policiamento ostensivo da Companhia de Policiamento de Choque, que realizou a captura do estuprador.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários