Guardas municipais de Jundiaí receberam chamados sobre uma invasão a residência na região da Vila Rio Branco, em Jundiaí. A denúncia era sobre o ex de uma mulher, que invadiu a residência dela pela manhã neste domingo (19) e estaria fazendo ameaças a ela. A vítima foi até a Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí para registrar o boletim de ocorrência sobre a invasão e as ameaças.

Ao voltar para casa, porém, se deparou com o homem ainda dentro da casa, esperando que ela voltasse. A Guarda Municipal foi chamada e informada de que o homem estaria agressivo e sob efeito de drogas. Ao chegar ao local, as equipes da GM encontraram a mulher do lado de fora e o homem dentro da casa, mas ele estava tranquilo.

Tudo mudou, porém, quando ele foi informado de que seria levado à delegacia por conta das ameaças feitas à ex. O homem passou a apresentar comportamento violento com os guardas e precisou ser imobilizado para ser conduzido à Central de Flagrantes. No local, foi feito boletim de ocorrência de ameaça, resistência à prisão e também o registro de violência doméstica. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campo Limpo Paulista.