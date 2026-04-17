A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) registrou na tarde desta sexta-feira (17) um engavetamento envolvendo três carros e uma caminhonete no KM 81 da rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital.

De acordo com a Artesp, os veículos trafegavam pela pista sentido Campinas a São Paulo quando um carro bateu na traseira da caminhonete e a arremessou contra a traseira de um terceiro veículo, que também foi arremessado contra a traseira de um quarto carro.

Ainda de acordo com a Artesp, os motoristas do carro que provocou o engavetamento e o da camionete fugiram do local do acidente. Duas pessoas ficaram levemente feridas.