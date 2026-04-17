O Helicóptero Águia da Policia Militar pousou agora há pouco no canteiro central da rodovia dos Bandeirantes para resgatar vítima grave de um acidente registrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), na tarde desta sexta-feira (17).

O registro foi próximo ao local do engavetamento ocorrido na tarde de hoje. De acordo com a Artesp, uma carreta trafegava pela pista sentido Campinas a São Paulo quando no Km 87 deu “L" na via.

Ainda segundo a Artesp, um carro que vinha logo atrás da carreta não conseguiu frear, bateu na lateral do veículo e capotou no canteiro central. O motorista do carro sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido de helicóptero para o hospital da Unicamp.