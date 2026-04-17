Policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreenderam cerca de 3 quilos de drogas em um apartamento no Jardim Tamoio, em Jundiaí, nesta quinta-feira (16). Ninguém foi preso.

De acordo com o delegado Roberto Souza Camargo Junior, a especializada recebeu informações de que o imóvel estaria sendo utilizado pelo tráfico para preparação, armazenamento e distribuição de entorpecentes.

Equipes foram até o endereço e realizaram campana. Ao chegarem ao apartamento indicado, encontraram a porta entreaberta e nenhum criminoso no local - a suspeita é de que os envolvidos tenham fugido ao perceber a movimentação policial.