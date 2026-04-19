O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece 20 mil vagas remuneradas para estudantes da rede pública estadual matriculados no ensino médio técnico. O cadastro é gratuito e deve ser feito pela internet até 20 de julho. A iniciativa busca ampliar o acesso ao primeiro emprego e à experiência profissional ainda durante a formação escolar.
Podem participar alunos com 16 anos completos na data de admissão, matriculados na 2ª ou 3ª série do ensino médio técnico. Também é exigida frequência escolar mínima de 85% no período anterior à seleção e participação no Provão Paulista Seriado no ano anterior.
Os valores pagos variam conforme a carga horária e o curso. Para estágios de 20 horas semanais, estudantes do ensino médio técnico recebem R$ 703,38 por mês. Alunos de cursos de tecnologia podem receber R$ 883,66. Já vagas com jornada reduzida pagam R$ 437,99. O programa também prevê auxílio-transporte custeado pela empresa contratante.
Segundo o governo estadual, as vagas são compatíveis com o horário escolar e priorizam oportunidades próximas à residência do estudante. Não há exigência de experiência anterior. Atualmente, o programa reúne parcerias com mais de 3 mil empresas, entre multinacionais, redes varejistas e órgãos públicos.
As inscrições devem ser feitas no portal oficial do BEEM, com preenchimento de dados pessoais e escolares. No caso de estudantes menores de idade, o cadastro precisa ser realizado com informações dos pais ou responsáveis legais. Após o registro, o candidato pode acessar a plataforma e consultar as vagas disponíveis de acordo com seu curso.