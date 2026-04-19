O Governo de São Paulo está com inscrições abertas para o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), que oferece 20 mil vagas remuneradas para estudantes da rede pública estadual matriculados no ensino médio técnico. O cadastro é gratuito e deve ser feito pela internet até 20 de julho. A iniciativa busca ampliar o acesso ao primeiro emprego e à experiência profissional ainda durante a formação escolar.

Podem participar alunos com 16 anos completos na data de admissão, matriculados na 2ª ou 3ª série do ensino médio técnico. Também é exigida frequência escolar mínima de 85% no período anterior à seleção e participação no Provão Paulista Seriado no ano anterior.

Os valores pagos variam conforme a carga horária e o curso. Para estágios de 20 horas semanais, estudantes do ensino médio técnico recebem R$ 703,38 por mês. Alunos de cursos de tecnologia podem receber R$ 883,66. Já vagas com jornada reduzida pagam R$ 437,99. O programa também prevê auxílio-transporte custeado pela empresa contratante.