Quem gosta de caqui já está preparado: é tempo de fruta madura, doce e abundante em Jundiaí. Neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) a safra deve atingir a marca de 2 mil toneladas e, mesmo com impactos pontuais causados por granizo no início do ano, os produtores registram frutos de boa qualidade, com sabor característico da época e boa aceitação no mercado.

Com papel expressivo na agricultura regional, o caqui tem papel expressivo na fruticultura, representando cerca de 25% do volume total de frutas produzidas e comercializadas em Jundiaí, ficando atrás apenas da uva Niágara. A atividade também se destaca pela organização dos produtores, especialmente os ligados à Cooperativa Agrícola Nossa Senhora das Vitórias (CNSV), que leva a produção local para diferentes regiões do país, como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza, fortalecendo a presença de Jundiaí no cenário nacional.

Atualmente, Jundiaí conta com 77 produtores de caqui. Os dados são do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária (LUPA), realizado pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.