Quatro integrantes da Família Oliveira adotaram o esporte como parte da rotina em Jundiaí e participam das aulas gratuitas de natação oferecidas pela prefeitura. O casal Eder e Keila, junto das filhas Lívia, de 14 anos, e Sofia, de 12, frequenta semanalmente o CECE Nicolino de Luca, conhecido como Bolão, em busca de qualidade de vida e bem-estar.

Além da natação, Lívia também participa das aulas de voleibol no ginásio do complexo esportivo. Segundo a adolescente, a prática ajuda no condicionamento físico e na disposição diária. “Gosto mais do vôlei, mas a natação também me atrai. Nadar é refrescante e me faz sentir livre”, afirmou.

Keila acompanha as filhas até o local e depois participa da própria aula na piscina. Ela destaca que o esporte contribui para a disciplina familiar e para o equilíbrio emocional. “Para mim, a natação é a realização de um sonho de criança. É algo maravilhoso para a mente”, disse. A moradora também elogiou a estrutura pública e o acesso gratuito às atividades.