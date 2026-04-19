19 de abril de 2026
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Homem é preso em flagrante por violência doméstica em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal de Jundiaí
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Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à UPA Vetor Oeste
Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada à UPA Vetor Oeste

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (18), no bairro Parque Residencial, em Jundiaí. A vítima relatou à Polícia Militar ter sido agredida pelo marido dentro da residência.

Segundo a corporação, equipes foram acionadas via Copom para atendimento da ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima e o suspeito ainda no imóvel.

Em contato com os policiais, a mulher informou que havia sido agredida pelo companheiro. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberada.

Na sequência, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial para registro da ocorrência. Conforme a PM, foi necessário o uso de algemas no suspeito devido ao fundado receio de fuga.

Após tomar ciência dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu à disposição da Justiça.

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