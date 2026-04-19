Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de sábado (18), no bairro Parque Residencial, em Jundiaí. A vítima relatou à Polícia Militar ter sido agredida pelo marido dentro da residência.

Segundo a corporação, equipes foram acionadas via Copom para atendimento da ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima e o suspeito ainda no imóvel.

Em contato com os policiais, a mulher informou que havia sido agredida pelo companheiro. Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à UPA Vetor Oeste, onde recebeu cuidados médicos e, em seguida, foi liberada.