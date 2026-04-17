Um homem suspeito de praticar um assalto no bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, na última quarta-feira (15), na companhia de dois comparsas, foi abandonado pelos amigos durante a fuga e levou uma surra de populares. Com isso, ele caguetou o restante do bando, que acabou preso por policiais militares de Força Tática do 49º Batalhão, em Várzea Paulista, no exato local apontado por ele onde os amigos de crime estariam com a moto roubada. A motocicleta foi recuperada.

Três ladrões saíram de Várzea Paulista - dois deles em uma moto e o terceiro, em um carro de aplicativo -, e foram até a avenida Samuel Martins, em Jundiaí, onde cometeram o assalto. Na hora da fuga, populares perceberam a ação e reagiram em favor da vítima. Os dois que haviam ido de moto fugiram cada um em uma motocicleta, sendo uma delas a que havia acabado de ser roubada. Já o terceiro ladrão ficou para trás e foi pego por populares, que o agrediram.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão. Durante o atendimento da ocorrência, ele decidiu se vingar dos 'amigos da onça' e informou que a moto seria levada para um local entre os bairros Cidade Nova e Jardim América, em Várzea, conhecido como 'borda da mata'.