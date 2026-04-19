Aos 18 anos, o jundiaiense Luca Grigoletto vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória no BMX Racing. Após anos de dedicação e resultados expressivos, o atleta foi convocado para representar a Seleção Brasileira no Pan-Americano da Colômbia, reforçando o nome da cidade no cenário internacional da modalidade.

A história de Luca com o esporte começou cedo. Aos 5 anos, ele subiu pela primeira vez em uma bike de BMX, ainda sem imaginar que a brincadeira de infância se transformaria em carreira. Hoje, já são 13 anos de trajetória sobre duas rodas, com títulos brasileiros e presença constante em grandes competições.

“Todos os primeiros anos foram como diversão. Eu não pensava em virar profissional, mas tive um treinador muito importante na minha infância e fui crescendo dentro do esporte”, relembra o atleta.