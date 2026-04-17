Um empresário do ramo automotivo foi preso em seu estabelecimento, no no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quinta-feira (16), por dívida de pensão alimentícia ao filho.

A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, que receberam o mandado da Justiça contra o empresário, e foram até o local.

Ele foi informado de sua condição de procurado e não resistiu à prisão, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.