18 de abril de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Empresário é preso por dívida de pensão alimentícia em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Um empresário do ramo automotivo foi preso em seu estabelecimento, no no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quinta-feira (16), por dívida de pensão alimentícia ao filho.

A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, que receberam o mandado da Justiça contra o empresário, e foram até o local.

Ele foi informado de sua condição de procurado e não resistiu à prisão, sendo conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Não foi possível por ora apurar sobre o valor devido de pensão alimentícia.

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