Uma briga durante uma festa no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, terminou com disparos de arma de fogo e ameaça de morte na noite desta quinta-feira (16). Um homem foi preso pela Polícia Militar.
Os policiais foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de desentendimento, mas, durante o deslocamento, receberam a informação de que havia tiros no local, o que levou ao reforço de outras viaturas.
Ao chegarem, os agentes conversaram com um casal, que relatou ter se envolvido em uma briga com um homem. Segundo eles, o suspeito teria pegado uma espingarda e efetuado dois disparos, além de fazer ameaças de morte.
O homem foi localizado e abordado, negando ter utilizado arma de fogo. Ele autorizou a entrada dos policiais em sua residência para averiguação.
Durante buscas, os PMs encontraram uma espingarda calibre 22, com numeração raspada e municiada, escondida entre o muro e o telhado da casa. O suspeito negou ser o dono da arma.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Campo Limpo Paulista, onde a ocorrência foi registrada, já que a unidade de Jundiaí estava sem internet no momento.
O homem permaneceu à disposição da Justiça.