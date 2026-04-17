Uma briga durante uma festa no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, terminou com disparos de arma de fogo e ameaça de morte na noite desta quinta-feira (16). Um homem foi preso pela Polícia Militar.

Os policiais foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de desentendimento, mas, durante o deslocamento, receberam a informação de que havia tiros no local, o que levou ao reforço de outras viaturas.

Ao chegarem, os agentes conversaram com um casal, que relatou ter se envolvido em uma briga com um homem. Segundo eles, o suspeito teria pegado uma espingarda e efetuado dois disparos, além de fazer ameaças de morte.