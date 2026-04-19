19 de abril de 2026
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MONITORAMENTO ATIVO

Guarda Municipal de Jundiaí prende dupla que furtava fios

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Câmeras de monitoramento flagraram ação de homens que praticavam furto
Câmeras de monitoramento flagraram ação de homens que praticavam furto

Equipes da Guarda Municipal de Jundiaí prenderam dois homens em flagrante por furto de fios, na Ponte São João, neste sábado. Os indivíduos, de 37 e 35 anos, vinham utilizando o mesmo local para a prática do crime.

Ambos foram identificados e localizados graças à ação estratégica da Central de Monitoramento  da GM. Após o flagrante captado pelas câmeras, equipes de patrulhamento foram deslocadas imediatamente ao endereço, detendo os suspeitos no ato. Os homens foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão.

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