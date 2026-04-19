Equipes da Guarda Municipal de Jundiaí prenderam dois homens em flagrante por furto de fios, na Ponte São João, neste sábado. Os indivíduos, de 37 e 35 anos, vinham utilizando o mesmo local para a prática do crime.

Ambos foram identificados e localizados graças à ação estratégica da Central de Monitoramento da GM. Após o flagrante captado pelas câmeras, equipes de patrulhamento foram deslocadas imediatamente ao endereço, detendo os suspeitos no ato. Os homens foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão.