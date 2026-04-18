Um homem com seis condenações anteriores por roubo foi preso na noite de quarta-feira (16) após uma ocorrência de violência doméstica em Jundiaí.

Segundo o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a denúncia em uma residência na avenida Manoel Antônio Dias Filho, no Parque Residencial. No local, a mulher relatou aos agentes que vinha sofrendo sucessivos abusos e ameaças do companheiro, que naquele dia teria a ameaçado de morte.

Ainda de acordo com o registro, ela informou que o homem estava alterado em razão do uso de drogas e autorizou a entrada da equipe na casa.