Um homem procurado pela Justiça pelo crime de falsificação de dinheiro foi preso pela Polícia Militar em Jundiaí. A ação teve apoio da Guarda Municipal, que repassou as informações pelo programa Muralha Paulista, integrado ao sistema de vigilância da cidade.

Com base nas características do suspeito, como vestimenta e localização na região central, as equipes intensificaram o patrulhamento na área. O homem foi localizado e, durante a verificação de seus dados, foi identificado um mandado de prisão em aberto por infração ao artigo 289 do Código Penal, que trata da falsificação de moeda. De acordo com a corporação, restavam 3 anos e 6 meses de pena a serem cumpridos.

Após a confirmação do mandado, o suspeito foi detido e encaminhado à autoridade policial responsável, permanecendo à disposição da Justiça.