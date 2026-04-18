Com a adesão concluída em fevereiro, Jundiaí inicia a etapa prática de implantação do programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado voltada ao acompanhamento intensivo de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco na organização da governança local e na capacitação das equipes.
Como parte desta etapa, Jundiaí recebeu representantes estaduais do programa para uma agenda técnica de alinhamento, reunindo equipes de Jundiaí, Várzea Paulista, Itatiba e Jarinu. O encontro apresentou o funcionamento do SuperAção, alinhou estratégias e esclareceu dúvidas dos profissionais que atuarão diretamente no atendimento às famílias.
De acordo com dados do Estado, Jundiaí contará com duas trilhas de atendimento, que juntas devem alcançar 633 famílias. “O trabalho inclui orientação, acesso a serviços públicos e encaminhamentos para oportunidades que contribuam para a superação da vulnerabilidade social”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli durante a abertura do encontro.
Os representantes do Estado também conheceram a estrutura que o município já possui para dar suporte ao programa, incluindo a Vila de Oportunidades, espaço onde parte das ações será desenvolvida. O complexo é voltado ao cuidado, proteção e geração de renda, com ambientes destinados à inclusão produtiva, formação e incubação de empreendimentos sociais.
O SuperAção SP tem como diferencial o acompanhamento direto e contínuo das famílias. Os agentes realizam visitas domiciliares às pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita inferior a meio salário-mínimo, eliminando a necessidade de deslocamento até unidades de atendimento. A frequência das visitas varia conforme a necessidade, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal.
Como participar
As famílias são identificadas a partir do Cadastro Único. Por isso, é fundamental manter os dados atualizados. Quem ainda não está inscrito ou precisa atualizar o cadastro deve procurar o CRAS mais próximo. O atendimento é gratuito e permite acesso a programas sociais e iniciativas como o SuperAção.