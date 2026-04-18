Com a adesão concluída em fevereiro, Jundiaí inicia a etapa prática de implantação do programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado voltada ao acompanhamento intensivo de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco na organização da governança local e na capacitação das equipes.

Como parte desta etapa, Jundiaí recebeu representantes estaduais do programa para uma agenda técnica de alinhamento, reunindo equipes de Jundiaí, Várzea Paulista, Itatiba e Jarinu. O encontro apresentou o funcionamento do SuperAção, alinhou estratégias e esclareceu dúvidas dos profissionais que atuarão diretamente no atendimento às famílias.

De acordo com dados do Estado, Jundiaí contará com duas trilhas de atendimento, que juntas devem alcançar 633 famílias. “O trabalho inclui orientação, acesso a serviços públicos e encaminhamentos para oportunidades que contribuam para a superação da vulnerabilidade social”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli durante a abertura do encontro.