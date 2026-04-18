O turismo de Jundiaí ganhou um novo impulso com a autorização do Governo do Estado de São Paulo para a assinatura de convênios, anunciada nesta quinta-feira (16). Reconhecida como Município de Interesse Turístico (MIT) desde 2017, a cidade recebeu repasse de R$ 600 mil e vai investir em ações estruturantes voltadas à melhoria da infraestrutura e à valorização de seus atrativos turísticos. A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento local, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando a economia.

“Esse investimento fortalece a identidade turística de Jundiaí e melhora a experiência de quem visita a cidade. São recursos que contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico local e para a valorização dos nossos atrativos”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, que participou da cerimônia representando o prefeito Gustavo Martinelli.

A iniciativa integra um pacote anunciado pelo Governo do Estado, que autorizou a assinatura de convênios com 214 municípios turísticos paulistas. Jundiaí está entre os 136 MITs aptos a receber recursos para obras de infraestrutura turística.