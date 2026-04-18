18 de abril de 2026
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Jundiaí é contemplada com recurso para fortalecer o turismo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMJ
Marcela Moro compareceu ao evento do Governo do Estado para receber o recurso
Marcela Moro compareceu ao evento do Governo do Estado para receber o recurso

O turismo de Jundiaí ganhou um novo impulso com a autorização do Governo do Estado de São Paulo para a assinatura de convênios, anunciada nesta quinta-feira (16). Reconhecida como Município de Interesse Turístico (MIT) desde 2017, a cidade recebeu repasse de R$ 600 mil e vai investir em ações estruturantes voltadas à melhoria da infraestrutura e à valorização de seus atrativos turísticos. A iniciativa reforça o compromisso com o desenvolvimento local, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando a economia.

“Esse investimento fortalece a identidade turística de Jundiaí e melhora a experiência de quem visita a cidade. São recursos que contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico local e para a valorização dos nossos atrativos”, destacou a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, que participou da cerimônia representando o prefeito Gustavo Martinelli.

A iniciativa integra um pacote anunciado pelo Governo do Estado, que autorizou a assinatura de convênios com 214 municípios turísticos paulistas. Jundiaí está entre os 136 MITs aptos a receber recursos para obras de infraestrutura turística.

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas ressaltou a importância dos investimentos para o desenvolvimento regional. “O turismo é uma atividade econômica que gera muito orgulho, em que cada município explora os atrativos que tem de melhor. Com os recursos, conseguimos executar ações estruturantes, com planejamento de longo prazo que dá previsibilidade para que os municípios comecem a desenvolver projetos maiores”, afirmou.

Entre os projetos contemplados pelo programa estão a construção de praças temáticas, mirantes e centros de atendimento ao turista, além da requalificação de orlas, ciclovias e trilhas ecológicas, entre outras iniciativas voltadas à qualificação da infraestrutura turística.

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