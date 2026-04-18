18 de abril de 2026
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Foragido da Justiça da Bahia é recapturado pela PM em Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Após apresentar informações falsas durante abordagem, homem teve a verdadeira identidade confirmada pelos sistemas da Polícia Militar e foi levado à Central de Flagrantes.
Após apresentar informações falsas durante abordagem, homem teve a verdadeira identidade confirmada pelos sistemas da Polícia Militar e foi levado à Central de Flagrantes.

Durante patrulhamento na Avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, policiais militares da Força Tática realizaram a recaptura de um homem procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira (17).

De acordo com as informações, a equipe visualizou o passageiro de uma motocicleta demonstrando comportamento suspeito ao notar a presença da viatura. Segundo o registro, ele teria sinalizado para que o condutor deixasse o local rapidamente, o que motivou a abordagem.

Na revista, nada de ilícito foi localizado com os abordados. No entanto, o passageiro apresentou informações contraditórias sobre sua identidade, levantando suspeitas por parte dos policiais.

Após consulta aos sistemas de inteligência da Polícia Militar, foi constatado que o homem era foragido do sistema prisional do estado da Bahia.

Ainda segundo o boletim, ele afirmou ter vindo para São Paulo para se esconder e disse que atualmente trabalhava como mecânico.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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