Durante patrulhamento na Avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, policiais militares da Força Tática realizaram a recaptura de um homem procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira (17).
De acordo com as informações, a equipe visualizou o passageiro de uma motocicleta demonstrando comportamento suspeito ao notar a presença da viatura. Segundo o registro, ele teria sinalizado para que o condutor deixasse o local rapidamente, o que motivou a abordagem.
Na revista, nada de ilícito foi localizado com os abordados. No entanto, o passageiro apresentou informações contraditórias sobre sua identidade, levantando suspeitas por parte dos policiais.
Após consulta aos sistemas de inteligência da Polícia Militar, foi constatado que o homem era foragido do sistema prisional do estado da Bahia.
Ainda segundo o boletim, ele afirmou ter vindo para São Paulo para se esconder e disse que atualmente trabalhava como mecânico.
O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.