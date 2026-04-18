Durante patrulhamento na Avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, policiais militares da Força Tática realizaram a recaptura de um homem procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira (17).

De acordo com as informações, a equipe visualizou o passageiro de uma motocicleta demonstrando comportamento suspeito ao notar a presença da viatura. Segundo o registro, ele teria sinalizado para que o condutor deixasse o local rapidamente, o que motivou a abordagem.



Na revista, nada de ilícito foi localizado com os abordados. No entanto, o passageiro apresentou informações contraditórias sobre sua identidade, levantando suspeitas por parte dos policiais.