18 de abril de 2026
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PM recupera 13 veículos roubados numa tacada só

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O flagrante ocorreu na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí
O flagrante ocorreu na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí

A Polícia Militar prendeu um homem e recuperou na madrugada desta quinta-feira (16) uma carreta cegonha roubada na rodovia Fernão Dias contendo onze carros e uma motocicleta. O flagrante ocorreu na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via 190 com informações de uma cegonha trafegava de forma suspeita pela avenida Humberto Cereser, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a carreta em alta velocidade, danificando fiações ao longo da via.

Diante da situação, o veículo foi abordado e o homem admitiu o crime e que os veículos roubados seriam transportados até o município de São Bernardo do Campo, indicando que o roubo havia sido cometido na rodovia Fernão Dias, momentos antes.

O veículo continha 10 automóveis e uma motocicleta. O 11° veículo, uma camionete, se desprendeu da estrutura da cegonha, vindo a capotar na via pública, sendo posteriormente localizado e removido.

A vítima, motorista do caminhão, também foi localizada e resgatada em segurança. Os militares realizaram a prisão, a recuperação dos veículos e a condução do suspeito ao Plantão Policial.

Apresentado no Plantão Policial, o homem permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de roubo e associação criminosa.

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