A Polícia Militar prendeu um homem e recuperou na madrugada desta quinta-feira (16) uma carreta cegonha roubada na rodovia Fernão Dias contendo onze carros e uma motocicleta. O flagrante ocorreu na avenida Humberto Cereser, em Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via 190 com informações de uma cegonha trafegava de forma suspeita pela avenida Humberto Cereser, colocando em risco a segurança de outros motoristas. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram a carreta em alta velocidade, danificando fiações ao longo da via.

Diante da situação, o veículo foi abordado e o homem admitiu o crime e que os veículos roubados seriam transportados até o município de São Bernardo do Campo, indicando que o roubo havia sido cometido na rodovia Fernão Dias, momentos antes.