A pré-campanha de Luiz Fernando Machado a deputado federal está ganhando força a cada dis que passa. Na reunião realizada na noite de ontem, no Caxambu, cerca de 150 lideranças políticas da RMJ manifestaram apoio ao projeto e estão engajados para eleger um nome forte para representar a região em Brasília. Os apoiadors reforçaram o tom que deve conduzir essa caminhada: proximidade, escuta e construção coletiva. O engajamento dessas lideranças políticas, que conhecem as necessidades de suas cidades, querem deixar para trás o vazio de não ter representante na região.
Com discurso direto, Luiz destacou que o momento é de intensificar o diálogo e transformar demandas reais em projetos viáveis. “Ninguém constrói nada sozinho. É ouvindo, entendendo e trabalhando junto que a gente consegue levar resultados de verdade para as pessoas”, afirmou. Além do apoio de vereadores, suplentes e lideranças comunitárias, Luiz recebeu apoio do ex-prefeito e ex-deputado federal por Jundiaí, Miguel Haddad.
Sessão remarcada
A Câmara Municipal informou a remarcação da próxima sessão ordinária para quarta-feira (22), a partir das 16h, em razão do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira. A alteração segue o calendário legislativo adaptado para datas comemorativas. A iniciativa acontece apó o Legislativo não realizar sessão na semana do último feriado prolongado de Carnaval. Com isso, a Casa retoma os trabalhos normalmente após os dias de descanso, mas em novo dia, mantendo a pauta prevista para deliberação.
Articulação
A Câmara Municipal de Jundiaí recebeu, nesta semana, o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), em agenda oficial na cidade. O encontro foi conduzido pelo presidente da Casa, o vereador Edicarlos Vieira (União). Durante a reunião, foram discutidos temas institucionais com foco no fortalecimento de políticas públicas para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Também participou o presidente do Sincomerciários, Milton de Araújo.
Mais um nome na disputa
O vereador de Jundiaí, Romildo Antônio, novo integrante do PDT, anunciou sua pré-candidatura a deputado federal para as eleições de 2026. Segundo ele, a decisão integra um projeto político articulado com o Partido Democrático Trabalhista, com foco na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O vereador está em seu terceiro mandato e é mais um integrante do Legislativo que deverá estar nas urnas em outubro. Nomes como Dika Xique-Xique e Leandro Basson (Podemos), Edicarlos Vieira (União) e Cristiano Lopes (PP) também estarão na disputa.
Momento difícil
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta sexta-feira (17) que a Corte enfrenta uma crise institucional. A declaração foi feita durante palestra a alunos da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo. Segundo Fachin, é necessário reconhecer o cenário para enfrentar os desafios do Judiciário. “Estamos imersos em uma crise que precisa ser enfrentada”, disse. O ministro defendeu a adoção de novas soluções para problemas atuais.
Discurso alinhado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados têm explorado temas em alta no debate público para se aproximar de evangélicos e conservadores a cerca de seis meses das eleições. Entre os assuntos estão as apostas online (“bets”) e o fim da escala 6x1 de trabalho. As pautas têm sido frequentes em discursos governistas. Parte da estratégia foi construída internamente no governo. O objetivo é ampliar o diálogo com esses segmentos do eleitorado.