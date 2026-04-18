A pré-campanha de Luiz Fernando Machado a deputado federal está ganhando força a cada dis que passa. Na reunião realizada na noite de ontem, no Caxambu, cerca de 150 lideranças políticas da RMJ manifestaram apoio ao projeto e estão engajados para eleger um nome forte para representar a região em Brasília. Os apoiadors reforçaram o tom que deve conduzir essa caminhada: proximidade, escuta e construção coletiva. O engajamento dessas lideranças políticas, que conhecem as necessidades de suas cidades, querem deixar para trás o vazio de não ter representante na região.

Com discurso direto, Luiz destacou que o momento é de intensificar o diálogo e transformar demandas reais em projetos viáveis. “Ninguém constrói nada sozinho. É ouvindo, entendendo e trabalhando junto que a gente consegue levar resultados de verdade para as pessoas”, afirmou. Além do apoio de vereadores, suplentes e lideranças comunitárias, Luiz recebeu apoio do ex-prefeito e ex-deputado federal por Jundiaí, Miguel Haddad.

Sessão remarcada