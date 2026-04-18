Após uma década, a abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT), ainda é falado em Jundiaí, com interpretações do caso e análises das mudanças da cena política nacional. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade do processo por 367 votos a 137, sob acusação de crime de responsabilidade relacionado às chamadas “pedaladas fiscais”. Menos de um mês depois, o Senado confirmou o afastamento da presidente.

O contexto da votação foi de forte polarização, que se intensificou ainda mais após o resultado. No plenário, deputados justificaram seus votos com argumentos que iam além do mérito jurídico.

Para o cientista social e historiador André Ramos, o impeachment alterou a dinâmica política ao estabelecer um precedente. “A principal mudança foi a aplicação da ‘teoria da porteira aberta’. Uma vez aberta, não há mais controle. O impeachment mostrou que é possível retirar, de forma jurídica, uma pessoa eleita pela maioria das pessoas”, afirma. Segundo ele, o episódio também ampliou estratégias políticas e reações de descrédito com o sistema eleitoral a cada resultado. “O processo trouxe uma série de questões e retóricas que permitem um golpe. Criou-se um ambiente em que manifestações que bloqueiam o país e articulações políticas mais agressivas passaram a ser naturalizadas”, avalia. “Isso, claro, desde que o candidato da pessoa seja o derrotado”, completa.