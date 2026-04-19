O fenômeno das redes sociais é um caminho sem volta. Ao mesmo tempo que elas têm o poder de encurtar distâncias, facilitar o contato e ampliar vozes, ela traz um efeito colateral perigoso para a saúde: o esfriamento das relações interpessoais. Em todas as idades, esse fato é prejudicial para a saúde mental, porém, a diminuição do convívio e da socialização para os idosos podem trazer prejuízos ainda maiores.

Para a psiquiatra e psicogeriatra Salma Rose Imanari Ribeiz, da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), a convivência vai muito além de um simples lazer. “A socialização não deve ser vista apenas como um passatempo, mas como um fator neuroprotetor robusto”, explica. Segundo ela, interagir com outras pessoas estimula o cérebro de forma complexa, fortalecendo a chamada “reserva cognitiva”, essencial para retardar doenças neurodegenerativas. A pandemia da Covid-19 evidenciou esse impacto. “Observamos um fenômeno de aceleração, em que idosos estáveis apresentaram declínio cognitivo e emocional abrupto pela falta de convívio”.

O isolamento, segundo a especialista, atua como um verdadeiro gatilho para problemas mais graves. “O cérebro humano é um órgão social por excelência. Quando privado de estímulo, entra em um processo de privação sensorial’”, afirma. Esse cenário pode levar à depressão, aumentar os níveis de estresse e até antecipar quadros de demência. “O isolamento mata tanto quanto o tabagismo. Ele pode antecipar em anos uma doença que estaria silenciosa”, alerta.