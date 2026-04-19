A percepção de ascensão social tem se tornado um dos principais fatores na forma como o eleitor brasileiro avalia governos e define seu voto. Um levantamento do G1 indica que, em pesquisas qualitativas, a população valoriza menos o aumento direto da renda e mais a capacidade do poder público de gerar uma sensação concreta de progresso, uma vez que programas sociais passaram a ser tratados como obrigação. Esse sentimento está ligado a mudanças visíveis no cotidiano.

Para o cientista social e historiador André Ramos, essa leitura passa por elementos tangíveis. “A ascensão social no Brasil é lida pelo eleitor através da estética da ação e do concreto. Assim como na segurança pública o cidadão valoriza o confronto em vez da patrulha preventiva, na política o asfalto e as obras físicas geram uma sensação de progresso muito mais palpável do que políticas de renda abstratas”, afirma. Segundo ele, a materialização das ações do governo funciona como prova de reconhecimento. “O eleitor quer ver a prova material de que o governo olhou para ele”.

Ele também aponta que programas de transferência de renda perderam impacto simbólico ao longo do tempo. “Essas políticas sofreram um esgotamento do fator novidade, tornando-se direitos adquiridos e paisagem na mente do eleitor”, explica. Em uma sociedade marcada pelo consumo e pela busca de autonomia financeira, o desejo predominante é deixar de depender do Estado. “O cidadão quer ascender à classe média para sentir-se independente e, muitas vezes, para não ter mais que admitir a importância do papel do Estado em sua trajetória”, completa.