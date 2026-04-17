Os próximos quatro dias que abrangem o feriado prolongado de Tiradentes será de clima típico de outono em Jundiaí. O tempo deve variar entre períodos de sol, aumento de nuvens, queda da temperatura e possibilidade de chuva isolada ao longo dos dias.
De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, para este sábado (18), a previsão é de que o dia comece com sol entre poucas nuvens. Para a tarde há previsão de pancadas de chuva isoladas, sem expectativa de volumes elevados, e que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Domingo (19) a instabilidade deve diminuir, mas ainda pode haver chuva fraca e passageira durante a tarde. Nos demais dias do feriado, o tempo deve seguir estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens.
Clima em mudança x cuidados com a saúde
A partir de terça-feira (21) as manhãs deverão ser mais frias, com temperaturas mínimas que podem chegar aos 13°. Já durante a tarde, predomina a baixa umidade relativa do ar, que pode registrar índices abaixo dos 30%.
Estas mudanças bruscas exigem maior atenção à saúde, aumentando a hidratação e adotando medidas simples, como umedecimento dos ambientes com panos molhados, bacias d’água ou umidificadores elétricos.
Emergência
Em caso de emergência, a população deve acionar os órgãos responsáveis:
- Defesa Civil: 199;
- Guarda Municipal: 153 ou 4492-9060;
- Corpo de Bombeiros: 193.