Os próximos quatro dias que abrangem o feriado prolongado de Tiradentes será de clima típico de outono em Jundiaí. O tempo deve variar entre períodos de sol, aumento de nuvens, queda da temperatura e possibilidade de chuva isolada ao longo dos dias.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, para este sábado (18), a previsão é de que o dia comece com sol entre poucas nuvens. Para a tarde há previsão de pancadas de chuva isoladas, sem expectativa de volumes elevados, e que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Domingo (19) a instabilidade deve diminuir, mas ainda pode haver chuva fraca e passageira durante a tarde. Nos demais dias do feriado, o tempo deve seguir estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Clima em mudança x cuidados com a saúde