A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) de Jundiaí finalizou a construção de uma calçada e rampas de acessibilidade na avenida Samuel Martins, na altura da Vila Progresso, no trecho que fica sob a rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, garantindo mais segurança e mobilidade para quem necessita passar pelo local.

Além do calçamento, a prefeitura também realizou o plantio de gramas no barranco que permite o acesso de quem está na rodovia e vai entrar na avenida. O objetivo é evitar a erosão do solo e garantir a segurança dos motoristas. “Este trecho da avenida foi entregue sem a calçada e sem nenhuma acessibilidade para os pedestres. Além disso, o barranco podia ceder com qualquer chuva mais forte, pois não tinha vegetação. Queremos que as pessoas se sintam bem ao andar pela cidade. Esse trecho é muito usado por trabalhadores e moradores da região que fazem esse trajeto todos os dias. Nosso trabalho foi garantir que eles tenham mais segurança e acessibilidade”, afirmou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.