Você sabe qual é a forma correta de armazenar frios, recheios, massas e ingredientes usados no dia a dia da padaria? E quais cuidados devem ser tomados durante o preparo e a exposição dos produtos para evitar contaminações?

Essas são algumas das orientações que estarão na capacitação gratuita “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Padarias”, que será promovida pela Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí, no próximo dia 27. A atividade ocorre às 13h30, no Auditório do Paço Municipal (8º andar). As inscriçõe spodem ser feitas junto à Visa, neste link.

A capacitação é direcionada a profissionais responsáveis e manipuladores que atuam em padarias e confeitarias, de produção própria ou de revenda ou de mercados que dispõem de serviço de padaria no local.