Você sabe qual é a forma correta de armazenar frios, recheios, massas e ingredientes usados no dia a dia da padaria? E quais cuidados devem ser tomados durante o preparo e a exposição dos produtos para evitar contaminações?
Essas são algumas das orientações que estarão na capacitação gratuita “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos em Padarias”, que será promovida pela Vigilância Sanitária (Visa) de Jundiaí, no próximo dia 27. A atividade ocorre às 13h30, no Auditório do Paço Municipal (8º andar). As inscriçõe spodem ser feitas junto à Visa, neste link.
A capacitação é direcionada a profissionais responsáveis e manipuladores que atuam em padarias e confeitarias, de produção própria ou de revenda ou de mercados que dispõem de serviço de padaria no local.
Serão abordadas orientações sobre todos os cuidados necessários com a saúde dos manipuladores de alimentos, procedimentos seguros de armazenamento, conservação e manipulação dos alimentos, cuidados de higiene, qualidade da água, controle de pragas e documentação exigida em inspeções sanitárias. Também haverá esclarecimento de dúvidas dos participantes.
Além desta formação, o órgão também promove outras capacitações gratuitas voltadas a profissionais e empreendedores, como Boas Práticas para Comércio Ambulante e Boas Práticas para Serviços de Alimentação, Boas Práticas para Açougues, Boas Práticas para Esterilização de Materiais para Saúde.