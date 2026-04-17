Sexta-feira (17) chegou e com ela a alegria de um feriado prolongado para aproveitar entre amigos e familiares. Confira abaixo a programação para os parques, espaços públicos, teatro e outras opções, faça seu roteiro e divirta-se
Sexta-feira – 17/04
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Exposição ‘Carbono Zero’
Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h
Evento gratuito!
Exposição ‘e oficina ‘Através dos trilhos’, Giovana Lopes
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h, e aos domingos das 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até dia 16 de maio
Exposição ‘e oficina ‘Traços do ser: fragmentos e contornos’, Gabriel Francesco
Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes
Horário: de terça a sexta das 10h às 17, sábados das 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: visitação disponível até dias 11 de maio
Sexta no Paço
Show com 73/W - Pop/Reggae – a partir das 18h30
Local: Paço Municipal
Horário: 16h
Evento gratuito!
A ignorância é uma dádiva, Renato Albani
Local: Teatro Polytheama
Horário: 18h30
Evento pago – ingressos no Sympla e na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo – Sociedade Jundiaiense de Cultura Artística
Local: Centro das Artes
Horário: 20h
Evento pago – ingressos na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
A ignorância é uma dádiva, Renato Albani
Local: Teatro Polytheama
Horário: 21h
Evento pago – ingressos no Sympla e na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
Sábado – 18/04
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Exibição de curtas de animação, Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h30
Evento gratuito!
A cientista: o início, Cia O que tem Maria? – contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Espetáculo de circo
Tomate, puro tomate, com Vitor Ávalos
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 17h30 às 18h30
Evento gratuito!
Show
Flores pra Moa: o choro vivo de Moacir Santos, com Caetano Brasil
Local: Teatro do Sesc
Horário: 19h
Evento pago – ingressos vendidos pelo site e nas bilheterias do Sesc
Ladies’ Nigth Celebration, Gustavo Teixeira Produções
Local: Teatro Polytheama
Horário: 20h
Evento pago – ingressos no Sympla e na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
Domingo – 19/04
Feira de artes plásticas e antiguidades
Local: Praça Governador Pedro de Toledo – Praça da Matriz
Horário: 8h
Evento gratuito!
Xadrez para todos
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Literaura na calçada, Trupe Borboletas – contação de história
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30h
Evento gratuito!
Triad Prêmio de Dança, Fidem Arte em Dança
Local: Teatro Polytheama
Horário: 14h
Evento pago – ingressos no Sympla e na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
Patrulha Canina Salvando a Serra do Japy, Cia Teatral Rick Kelly
Local: Centro das Artes
Horário: 15h
Evento pago – ingressos na bilheteria física e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama!
Espetáculo infanto-juvenil
Madame Curie, com Cia Apocalíptica
Local: Teatro do Sesc
Horário: 16h
Evento pago – ingressos vendidos pelo site e nas bilheterias do Sesc
Gratuito para crianças até 12 anos
Show
Bumbo do Japi
Local: Área de Convivência do Sesc
Horário: 17h30 às 18h45
Evento gratuito!