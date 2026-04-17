Sexta-feira (17) chegou e com ela a alegria de um feriado prolongado para aproveitar entre amigos e familiares. Confira abaixo a programação para os parques, espaços públicos, teatro e outras opções, faça seu roteiro e divirta-se

Sexta-feira – 17/04

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Exposição ‘Carbono Zero’

Local: Pinacoteca Diógenes Duarte Paes

Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h

Evento gratuito!