O Congresso Nacional (dos horrores) promulgou, no dia 17 de março de 2026, o decreto legislativo que ratifica o acordo de livre-comércio entre Mercosul e a União Europeia.

Com essa promulgação, a vigência provisória do acordo deve ter início em maio próximo.

Todos os países que o assinaram pensam em “tirar, de algum modo, algum proveito” dele, o que é legítimo.

O acordo Mercosul UE não estará restrito ao campo e à cidade. Dele partiremos para a discussão e para a implementação de premissas básicas e de pressupostos teóricos na educação, na cultura, no esporte, na moda, na medicina, no intercâmbio cultural, no turismo, nos transportes, na agricultura, nas artes em geral e tantas outras áreas.

Tal acordo recém aprovado é sustentado, estrategicamente, sobre cinco motivos:

Acesso a Mercado e Competitividade.

Segurança Jurídica e Investimento.

Modernização na Economia, na Ciência e na Tecnologia.

Redução de Custos.

Geopolítização.

O acordo enfrentará desafios e riscos, e, como tal, sempre apresentará os seus pontos fortes e também os fracos. As diferenças entre o continente do Mercosul e o da União Europeia terão de se adaptar; construindo, então, a grande metáfora, a grande simbiose madura, na qual valerá aquilo que vai unir os americanos do sul e os europeus do norte.

Para isso, deverão contar com as seguintes questões:

Pressão sobre certos setores industriais.

Adaptação aos padrões ambientais.

Transição tarifária, que será longa.

Mediação, indo além do parlamento comum europeu.

Falta de um parlamento comum no Mercosul.

Necessidade de Modernização do Brasil em relação ao seu parque industrial, (caso isso não ocorra, o país poder-se-á desindustrializar).

Alguns números do acordo do livre-comércio:

Mais de 700 milhões de pessoas.

PIB combinado de 22,4 trilhões de dólares.

O comércio bilateral entre o Brasil e a União Europeia poderá atingir, nos próximos dez anos, cerca de 350 bilhões de dólares, o equivalente a "um trilhão e oitocentos e sete bilhões" de reais.

O acordo terá efeito de 0,34% sobre o PIB brasileiro e um aumento de 0,76% nos investimentos até 2044.

O turismo poderá receber, até três vezes, mais turistas europeus, sendo que, hoje, visitam o Brasil cerca de 1,2 milhão de turistas europeus. Passaríamos, então, a partir de 2028, a receber cerca de 3,5 milhões de turistas da Europa.

O acordo, quando estiver plenamente em rigor, deverá zerar as tarifas de 91% das mercadorias comercializadas entre os dois blocos, e, dessa forma, reduzir os preços dos produtos tanto para os consumidores brasileiros quanto para os europeus.

O acordo poderá render mutuamente. Só perderá quem não ousar, quem não focar no presente por medo do futuro. Segundo Isaac Newton, “O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano”. Já, conforme Leonardo da Vinci, " Pouco conhecimento faz com que as pessoas apenas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, com que se sintam humildes".

Pode ser que estejamos caminhando para um mundo onde a geopolítica está mudando, tanto assim, que velhas potências começam a perceber que seus lugares, no mundo, começam a ser ocupados por outros integrantes que não elas.

Hoje, temos novos agentes políticos, econômicos e militares, tais como:

União Europeia, Índia, China, EUA, América do Sul, África e Rússia.

Quando falamos de blocos, precisamos ainda de nos lembrar dos BRICS, que vivem atualmente um momento de transição.

Prof. Oswaldo Fernandes foi secretário de Educação de Jundiaí

