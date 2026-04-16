Até dia 3 de maio, a Casa Santa Marta, instituição filantrópica sem fins lucrativos com sede em Jundiaí, expõe e vende seus trabalhos no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.
São produtos feitos por uma equipe de profissionais, com preços a partir de R$ 10, entre eles, itens de costura criativa, arte em madeira, incensos e pedras, acessórios em resina, chaveiros, laços e tiaras, produtos especiais para o dia das mães e muito mais. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a manutenção da Casa e dos seus assistidos.
A instituição tem por finalidade atender pessoas em situação de rua, assim como migrantes, oferecendo refeições, roupas, local para acolhimento, itens de higiene pessoal, atendimento psicossocial, suporte ao acesso a medicamentos e documentação, além de encaminhamentos para rede de saúde e socioassistencial do município.
Ao longo dos seus mais de 24 anos de trabalho foram oferecidos cerca de 50 mil pernoites, servidas mais de um milhão de refeições para mais de 520 mil pessoas.
Hoje a Casa Santa Marta atende em torno de 70 pessoas e trabalha em quatro frentes, entre elas, acolhimento institucional oferecendo 30 vagas para adultos de ambos os sexos em situação de rua; acolhimento em república para pessoas em fase de saída da situação de rua com algum tipo de renda, mas com necessidade de subsidio de moradia temporária.
Há ainda o Centro de Apoio com atendimento a idosos em um espaço de convivência coletiva, e o Projeto Vida Longa com foco no atendimento psicossocial para idosos em um projeto habitacional.
O Maxi Shopping fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6000.