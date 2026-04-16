Até dia 3 de maio, a Casa Santa Marta, instituição filantrópica sem fins lucrativos com sede em Jundiaí, expõe e vende seus trabalhos no Espaço Maxi Comunidade, localizado no Piso 2 (G3 Leste) do Maxi Shopping Jundiaí.

São produtos feitos por uma equipe de profissionais, com preços a partir de R$ 10, entre eles, itens de costura criativa, arte em madeira, incensos e pedras, acessórios em resina, chaveiros, laços e tiaras, produtos especiais para o dia das mães e muito mais. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para a manutenção da Casa e dos seus assistidos.

A instituição tem por finalidade atender pessoas em situação de rua, assim como migrantes, oferecendo refeições, roupas, local para acolhimento, itens de higiene pessoal, atendimento psicossocial, suporte ao acesso a medicamentos e documentação, além de encaminhamentos para rede de saúde e socioassistencial do município.