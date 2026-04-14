14 de abril de 2026
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APÓS 25 ANOS

Handebol de Jundiaí volta ao cenário nacional

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipe disputa Copa Sudeste após 25 anos fora da competição
Equipe disputa Copa Sudeste após 25 anos fora da competição

O handebol masculino do Time Jundiaí voltou a disputar uma competição nacional após 25 anos. A equipe participou da Copa Sudeste, realizada entre os dias 7 e 12 de abril, em São Bernardo do Campo, organizada pela Confederação Brasileira de Handebol.

O torneio reuniu 12 equipes divididas em três grupos. Jundiaí integrou o Grupo C, ao lado de Centro Olímpico, Hand 7 (MG) e SESI Araraquara. Ao longo da competição, o time realizou cinco partidas.

A campanha terminou com três vitórias e duas derrotas, garantindo a 9ª colocação geral. Entre os resultados, destaque para os triunfos sobre SESI Araraquara, Itatiba e Montes Claros.

Mais do que a classificação final, a participação marcou o retorno da cidade ao cenário nacional e reforçou o processo de reconstrução da modalidade, iniciado em 2025.

O projeto atende atletas das categorias de base e é comandado pelas professoras Valdirene e Ana Ferreira, com foco na formação esportiva e desenvolvimento dos jovens.

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