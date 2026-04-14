O handebol masculino do Time Jundiaí voltou a disputar uma competição nacional após 25 anos. A equipe participou da Copa Sudeste, realizada entre os dias 7 e 12 de abril, em São Bernardo do Campo, organizada pela Confederação Brasileira de Handebol.

O torneio reuniu 12 equipes divididas em três grupos. Jundiaí integrou o Grupo C, ao lado de Centro Olímpico, Hand 7 (MG) e SESI Araraquara. Ao longo da competição, o time realizou cinco partidas.

A campanha terminou com três vitórias e duas derrotas, garantindo a 9ª colocação geral. Entre os resultados, destaque para os triunfos sobre SESI Araraquara, Itatiba e Montes Claros.