A Câmara Municipal de Jundiaí, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza no dia 29 de abril a apresentação da plataforma Contrata+Brasil.

A iniciativa amplia as oportunidades para Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. O evento, marcado para 8h30, ocorrerá no Plenário da Casa e apresentará aos profissionais de áreas como elétrica, hidráulica, pintura, marcenaria, além de pequenos reparos e manutenção em geral, como eles podem prestar serviços ao Legislativo de forma simples e sem burocracia.

Inscrições

A participação no evento é gratuita. Serão ofertadas 64 vagas, referentes ao número de assentos disponíveis no plenário. As inscrições estão abertas por meio deste link (CLICA AQUI).

Contrata+Brasil