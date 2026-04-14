A Câmara Municipal de Jundiaí, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realiza no dia 29 de abril a apresentação da plataforma Contrata+Brasil.
A iniciativa amplia as oportunidades para Microempreendedores Individuais (MEIs) do município. O evento, marcado para 8h30, ocorrerá no Plenário da Casa e apresentará aos profissionais de áreas como elétrica, hidráulica, pintura, marcenaria, além de pequenos reparos e manutenção em geral, como eles podem prestar serviços ao Legislativo de forma simples e sem burocracia.
Inscrições
A participação no evento é gratuita. Serão ofertadas 64 vagas, referentes ao número de assentos disponíveis no plenário. As inscrições estão abertas por meio deste link (CLICA AQUI).
Contrata+Brasil
A plataforma funciona como um ‘marketplace público’. A Câmara publica a demanda por um serviço e os fornecedores cadastrados recebem notificações, inclusive por meio do WhatsApp e, então, enviam suas propostas.
A agilidade do processo é o diferencial. O sistema dispensa etapas complexas, como editais tradicionais para serviços de menor complexidade, o que encurta o tempo entre a necessidade do órgão e a execução do serviço.
O principal foco da plataforma é o incentivo aos trabalhadores da região, além da modernização da gestão pública com transparência e registros digitais e geração de renda e novas parcerias.
Serviço
Evento: Câmara Aberta ao Empreendedor
Data: 29 de abril
Horário: 8h30
Local: Plenário da Câmara Municipal de Jundiaí (Rua Barão de Jundiaí, 128 - Centro)
Inscrições: Preencha o formulário aqui (vagas limitadas)