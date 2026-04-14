Um homem detido pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (14), em Itupeva, será investigado pela Polícia Civil, suspeito de furtar uma bicicleta de dentro de um condomínio no bairro Pacaembu, no último domingo (12).

Durante patrulhamento, os policiais militares foram abordados pela vítima, que apresentou imagens do momento do crime e apontou um dos suspeitos, que estava na Praça Novo Milênio.

O homem foi abordado e confessou o furto, afirmando que trocou a bicicleta por crack em uma “biqueira” no bairro Cecap, em Jundiaí.