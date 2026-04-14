14 de abril de 2026
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ITUPEVA / JUNDIAÍ

Ladrão 'fuma' bike furtada de dentro de condomínio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Os policiais o detiveram, mas na delegacia ele foi solto
Os policiais o detiveram, mas na delegacia ele foi solto

Um homem detido pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (14), em Itupeva, será investigado pela Polícia Civil, suspeito de furtar uma bicicleta de dentro de um condomínio no bairro Pacaembu, no último domingo (12).

Durante patrulhamento, os policiais militares foram abordados pela vítima, que apresentou imagens do momento do crime e apontou um dos suspeitos, que estava na Praça Novo Milênio.

O homem foi abordado e confessou o furto, afirmando que trocou a bicicleta por crack em uma “biqueira” no bairro Cecap, em Jundiaí.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi qualificado como investigado pelo crime e, posteriormente, liberado.

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