14 de abril de 2026
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SUSPEITO PRESO

Veículo furtado em garagem de residência é recuperado pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O veículo foi recuperado e devolvido à vítima
O veículo foi recuperado e devolvido à vítima

Na tarde desta segunda-feira (13), poucos minutos após a Guarda Municipal tomar conhecimento de um furto de veículo, de dentro do quintal de uma casa, em Itatiba, GMs recuperaram o carro e prenderam o suspeito do crime. A prisão, porém, não foi fácil, pois ele desobedeceu ordem de parada e resistiu à prisão.

Segundo a vítima, o automóvel havia sido deixado no quintal da residência pela manhã. Já no início da tarde, ao perceber o desaparecimento, ela foi até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.

Com as informações repassadas - incluindo placa e modelo do veículo -, o sistema de monitoramento da Guarda de Itatiba foi acionado.

Durante o patrulhamento, os guardas Zarantonello, J. Souza e Carneiro, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) localizaram o veículo em circulação. Foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu, iniciando uma breve perseguição.

Após a abordagem, o suspeito ainda resistiu à prisão e precisou ser contido pelos agentes.

Questionado, ele apresentou versões contraditórias sobre a origem do carro e acabou sendo conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada por furto.

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