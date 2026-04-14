Na tarde desta segunda-feira (13), poucos minutos após a Guarda Municipal tomar conhecimento de um furto de veículo, de dentro do quintal de uma casa, em Itatiba, GMs recuperaram o carro e prenderam o suspeito do crime. A prisão, porém, não foi fácil, pois ele desobedeceu ordem de parada e resistiu à prisão.

Segundo a vítima, o automóvel havia sido deixado no quintal da residência pela manhã. Já no início da tarde, ao perceber o desaparecimento, ela foi até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.

Com as informações repassadas - incluindo placa e modelo do veículo -, o sistema de monitoramento da Guarda de Itatiba foi acionado.