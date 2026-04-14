Na tarde desta segunda-feira (13), poucos minutos após a Guarda Municipal tomar conhecimento de um furto de veículo, de dentro do quintal de uma casa, em Itatiba, GMs recuperaram o carro e prenderam o suspeito do crime. A prisão, porém, não foi fácil, pois ele desobedeceu ordem de parada e resistiu à prisão.
Segundo a vítima, o automóvel havia sido deixado no quintal da residência pela manhã. Já no início da tarde, ao perceber o desaparecimento, ela foi até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.
Com as informações repassadas - incluindo placa e modelo do veículo -, o sistema de monitoramento da Guarda de Itatiba foi acionado.
Durante o patrulhamento, os guardas Zarantonello, J. Souza e Carneiro, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) localizaram o veículo em circulação. Foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu, iniciando uma breve perseguição.
Após a abordagem, o suspeito ainda resistiu à prisão e precisou ser contido pelos agentes.
Questionado, ele apresentou versões contraditórias sobre a origem do carro e acabou sendo conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada por furto.