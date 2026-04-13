Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Governo de São Paulo disponibilizam nesta segunda-feira (13) um total de 9.931 vagas de emprego em todo o estado. As oportunidades estão distribuídas em mais de 200 unidades e abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação. As vagas podem ser preenchidas ao longo do dia, conforme a demanda.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão alimentador de linha de produção, com 1.501 vagas, e auxiliar de logística, com 1.189. Também há ofertas para faxineiro, atendente de lojas e mercados, operador de caixa, vendedor e repositor de mercadorias, além de cargos na área de alimentação e transporte.

As regiões administrativas com maior concentração de vagas são Campinas, com 3.972 oportunidades, e a capital paulista, com 3.487. Também se destacam as regiões de Sorocaba, com 902 vagas, e São José dos Campos, com 375. Entre as unidades com mais ofertas estão os PATs de Valinhos, Itapevi e Santana do Parnaíba.