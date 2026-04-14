A Câmara Municipal de Jundiaí realiza, nesta terça-feira (14), mais uma sessão ordinária com destaque para o Projeto de Lei (PL) nº 15.134/2026, que prevê a autorização para o sepultamento de cães, gatos e animais domésticos de pequeno porte em jazigos de cemitérios públicos, priorizando animais pertencentes à família do concessionário. A proposta também permite que cemitérios particulares definam suas próprias regras sobre o tema e revoga a legislação vigente desde 1994 que proíbe esse tipo de prática.

A justificativa do projeto destaca a crescente importância dos animais de estimação no núcleo familiar e a dificuldade enfrentada por tutores no momento da perda, especialmente diante dos altos custos de serviços privados de cremação e sepultamento. A iniciativa busca oferecer respaldo legal e acolhimento às famílias, alinhando-se a discussões já avançadas em âmbito estadual sobre o tema.

O vereador João Victor (PL), um dos autores da proposta, reforça que a importância dos animais domésticos aumentou muito nos últimos anos, considerados por muitos até como membros das famílias. “Quando falecem, além do sofrimento pela perda, as pessoas se desesperam por não saberem para onde destinar o cadáver do seu animal, nem quais são os procedimentos a serem seguidos, pois os poucos cemitérios e crematórios particulares destinados a animais domésticos cobram taxas altíssimas, inviabilizando o uso pela maior parte dos donos de animais”, explica. “A Assembleia Legislativa (do Estado de São Paulo) aprovou a iniciativa recentemente e foi sancionada pelo Governo Tarcísio, vindo de encontro e retificando esta propositura em nível municipal”, completa.