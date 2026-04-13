Esta segunda-feira (13) exemplifica o outono jundiaiense. Pela manhã, temperaturas mais amenas, mas o sol sai, o dia esquenta e, à noite, os termômetros voltam a baixar. A diferença entre temperaturas mínimas e máximas em um mesmo dia se chama amplitude térmica e, no outono, essa amplitude tende a ser maior e mais perceptível. Para esta semana, a tendência é de que a cidade continue com este tempo e também sem chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, esta segunda terá termômetros entre 14°C e 29°C. Amanahã (14), a mesma mínima e a mesma máxima e céu com poucas nuvens. Na quarta-feira (15), 13°C a 29°C, também com poucas nuvens e sem chuva. Na quinta-feira (16), a mínima desce para 12°C e a máxima para 28°C. Na sexta (17), ainda com estiagem, os termômetros subirão, com mínima de 16°C e máxima de 30°C.

Com poucas nuvens e ausência de chuva, a umidade do ar também vai cair ao longo da semana. Em todos os dias, estará em 30% na mínima. Já a umidade máxima vai baixar ao longo da semana e, na sexta. ficará em 70%. Com esses números, é importante que a população tenha atenção aos cuidados básicos relacionados à hidratação, a fim de evitar complicações respiratórias. A tendência também é de concentração maior de poluentes no ar.