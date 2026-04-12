Um homem procurado pela Justiça por violência doméstica foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

Os GMs Júlio, Ferreira e Schioser faziam patrulhamento sob supervisão do subinspetor Cristiano, quando se depararam com um motociclista em atitude suspeita.

Durante abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, em checagem aos seus dados, os guardas encontraram um mandado de prisão expedido pela Justiça por violência doméstica.