Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão realizaram diversos pontos de estacionamento e bloqueio na região da Ponte São João, entre a noite de sexta-feira (10) e madrugada deste sábado (11). Não foram registradas ocorrências criminais durante os trabalhos, apenas administrativas.

De acordo com o comandante capitão Iuri Rocha, "a ação teve como objetivo ampliar a segurança da população local, por meio do reforço no patrulhamento preventivo e da pronta resposta a ocorrências, prevenindo especialmente os crimes de furto e roubo na região", disse.

Durante os trabalhos as equipes também atuaram com vistas a ladrões que assaltaram uma farmácia na Colônia, mas as buscas foram infrutíferas.