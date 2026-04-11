Um homem foi preso por violência doméstica na noite desta sexta-feira (10), no bairro Chave, em Itupeva, suspeito de agredir a esposa com requintes de tortura, ao usar a lamina de uma faca do lado oposto ao do corte, para simular estar esfaqueando a vítima, o que a deixava horrorizada.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 2ª Cia do 11º Batalhão foram acionados após pedido de socorro da vítima. No local, a mulher relatou estar muito assustada e afirmou que o marido havia quebrado seu celular e a agredido fisicamente. Segundo o depoimento, ele também utilizava uma faca pelo lado inverso da lâmina, simulando golpes contra o corpo dela, fazendo com que acreditasse que estava sendo cortada.

Ainda conforme o relato, não foi a primeira ocorrência de violência. A vítima afirmou que o companheiro já havia sido preso anteriormente por agressões contra ela e que, após deixar a prisão, pediu uma nova chance; chance que ela deu a ele. Segundo a mulher, o comportamento violento se intensificou desde então.