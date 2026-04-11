13 de abril de 2026
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EM JUNDIAÍ

Farmácia é roubada e funcionárias são trancadas; levaram Mounjaro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os criminosos ameaçaram as funcionárias de morte
Os criminosos ameaçaram as funcionárias de morte

Bandidos armados assaltaram uma farmácia na avenida dos Imigrantes, no bairro Colônia, em Jundiaí (na entrada no Jardim Tamoio), na noite desta sexta-feira (10), mantendo funcionárias sob ameaça e levando medicamentos de alto valor, além de dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que foram rendidas sob mira de arma de fogo e ameaçadas de morte durante toda a ação criminosa. Os assaltantes obrigaram as funcionárias a abrir o cofre do estabelecimento e, ao final, as trancaram no banheiro antes de fugir.

Os criminosos levaram 63 canetas do medicamento Mounjaro, além de outros remédios e cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Cada unidade do medicamento tem valor aproximado de R$ 1,5 mil, o que representa prejuízo significativo. A farmácia deverá apresentar posteriormente o levantamento completo do prejuízo causado pelo crime.

A Polícia Militar realizou patrulhamento na tentativa de localizar os bandidos, porém ninguém foi preso até o momento.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Jundiaí e será investigado pela Polícia Civil.

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