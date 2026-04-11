Bandidos armados assaltaram uma farmácia na avenida dos Imigrantes, no bairro Colônia, em Jundiaí (na entrada no Jardim Tamoio), na noite desta sexta-feira (10), mantendo funcionárias sob ameaça e levando medicamentos de alto valor, além de dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que foram rendidas sob mira de arma de fogo e ameaçadas de morte durante toda a ação criminosa. Os assaltantes obrigaram as funcionárias a abrir o cofre do estabelecimento e, ao final, as trancaram no banheiro antes de fugir.

Os criminosos levaram 63 canetas do medicamento Mounjaro, além de outros remédios e cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Cada unidade do medicamento tem valor aproximado de R$ 1,5 mil, o que representa prejuízo significativo. A farmácia deverá apresentar posteriormente o levantamento completo do prejuízo causado pelo crime.