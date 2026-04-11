Jundiaí será o ponto de partida para o projeto ferroviário que prevê a separação do transporte de cargas dos trens de passageiros na região com base na criação de uma nova linha férrea exclusiva para cargas, paralela à linha que corta o município. A medida deve reduzir atrasos, aumentar a frequência das viagens e melhorar a qualidade do serviço para quem utiliza o trem no dia a dia.
O projeto foi apresentado ao Executivo municipal pela MRS Logística em parceria com os Governos Federal e Estadual. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2027. A promessa é de melhoria na mobilidade, reduzindo interferências no sistema atual, além de preparar Jundiaí para o futuro Trem Intercidades.
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A atual linha férrea que corta Jundiaí é utilizada para o transporte de passageiros, operada pela TIC Trens. Em Jundiaí, o trecho inicial contempla 3,8 km dentro do município, inserido em uma fase de aproximadamente 11 km entre a Estação Jundiaí e Campo Limpo Paulista, integrando um conjunto maior de intervenções entre Jundiaí e Barra Funda.
Benefícios para Jundiaí
- Redução de conflitos entre trens de carga e passageiros;
- Melhoria na mobilidade urbana e no transporte público;
- Fortalecimento da logística e atração de investimentos;
- Preparação da cidade para o Trem Intercidades;
- Maior eficiência no escoamento de cargas com destino ao Porto de Santos.
As obras de segregação da linha devem ocorrer em etapas e sem interrupção total da circulação atual de trens. O conjunto do projeto de segregação ferroviária prevê a implantação de cerca de 90 km de novas linhas, com conclusão estimada até 2034.