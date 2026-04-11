Jundiaí será o ponto de partida para o projeto ferroviário que prevê a separação do transporte de cargas dos trens de passageiros na região com base na criação de uma nova linha férrea exclusiva para cargas, paralela à linha que corta o município. A medida deve reduzir atrasos, aumentar a frequência das viagens e melhorar a qualidade do serviço para quem utiliza o trem no dia a dia.

O projeto foi apresentado ao Executivo municipal pela MRS Logística em parceria com os Governos Federal e Estadual. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2027. A promessa é de melhoria na mobilidade, reduzindo interferências no sistema atual, além de preparar Jundiaí para o futuro Trem Intercidades.

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