Morreu neste sábado (11) no Rio de Janeiro o ator, dublador e locutor Silvio Matos, aos 82 anos. O artista participou de várias novelas e séries na TV e em canais na internet. A morte foi confirmada por parentes nas redes sociais, mas a causa não foi informada.

Silvio nasceu em 1943, em São Vicente de Minas (MG). Matos começou a carreira no teatro e passou por rádios antes de atuar na TV. Na Globo, participou de novelas como A Favorita (2009), Flor do Caribe (2013), Louco Por Elas (2013), Êta Mundo Bom! (2016), Novo Mundo (2017), Orgulho e Paixão (2018) e O Tempo Não Para (2018).

Como dublador, atuou em produções como"Carrossel" e "Castelo Rá-Tim-Bum". Nas últimas décadas, o ator fez sucesso também na internet, seja nas próprias redes sociais, seja em canais de humor como o Parafernalha.