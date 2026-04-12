O Ginásio do Sesc Jundiaí recebe, no dia 24 de abril, o show "Novo Mundo", trabalho baseado no álbum lançado por Arnaldo Antunes em março de 2025. O espetáculo marca a retomada de uma sonoridade centrada na dinâmica de banda, com arranjos mais densos e dançantes que fundem o rock e a música eletrônica à poesia característica de suas composições.

A apresentação traz ao palco as 12 faixas inéditas do disco, que teve produção assinada por Pupillo e contou com colaborações de nomes como Marisa Monte e David Byrne na gravação original. No palco, Arnaldo e seu conjunto transpõem essa estética para o ao vivo, equilibrando a urgência do material novo com sucessos que atravessam diversas fases de sua trajetória, a exemplo de "Comida", "Socorro", "Fora de Si", "A Casa É Sua" e "Já Sei Namorar".

O roteiro propõe uma experiência que alterna entre reflexões existenciais e momentos de celebração, reafirmando o trânsito de Arnaldo Antunes por diferentes gerações e linguagens musicais.

O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

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